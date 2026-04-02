Motorină mai ieftină cu 30 de bani: Lista completă a măsurilor care scad prețul la carburant

2 apr. 2026, 16:11
Actualizat: 2 apr. 2026, 16:18

Guvernul a stabilit scăderea prețului la motorină în urma discuțiilor de joi, 2 aprilie 2026, cu marii operatori din piața carburanților. Grupul de lucru de la Palatul Victoria a finalizat pachetul de măsuri menit să reducă povara financiară la pompă, soluția fiind anunțată oficial pentru implementare imediată.

Guvernul României a decis joi, 2 aprilie 2026, reducerea accizei la motorină cu 30 de bani pe litru și limitarea modificării prețurilor la pompă la o singură actualizare pe zi. Măsurile, menite să combată efectele crizei energetice, vor fi adoptate prin Ordonanță de Urgență într-o ședință extraordinară.

Cele mai importante decizii de la Palatul Victoria:

  • Reducerea accizei: Motorina va fi mai ieftină cu 30 de bani/litru.

  • Controlul prețurilor: Benzinăriile nu mai pot schimba tarifele de mai multe ori pe zi; este permisă o singură actualizare la 24 de ore.

  • Sprijin pentru sectoarele cheie: Agricultorii și transportatorii vor beneficia de scheme specifice de reducere a costurilor.

  • Implementare rapidă: OUG-ul va fi adoptat, cel mai probabil, vineri, 3 aprilie.

Cum este finanțată ieftinirea?

Spre deosebire de alte variante care ar fi putut crea blocaje în aprovizionare, soluția actuală se bazează pe resurse interne:

  1. Încasări suplimentare din TVA (generate de scumpirile anterioare).

  2. Supraimpozitarea profiturilor din exploatarea țițeiului românesc.

  3. Alocări de la bugetul de stat.

Context legislativ: Situație de criză pe piața carburanților

Această decizie vine în completarea Ordonanței de Urgență nr. 19/2026, care a declarat oficial situația de criză pe piața produselor petroliere. Guvernul urmărește astfel protejarea populației și a economiei pe durata instabilității pieței de gaze și țiței (perioada 1 aprilie 2026 - 31 martie 2027).

Deciziile au fost luate de o echipă condusă de premierul Ilie Bolojan, alături de vicepremierii Marian Neacșu și Tanczos Barna, și miniștrii Alexandru Nazare (Finanțe), Bogdan Ivan (Energie) și Irineu Darău (Economie).

