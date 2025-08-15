Frumusețea este intimidantă

Este mult mai ușor să vorbești cu o fată a cărei frumusețe nu eclipsează, decât cu un supermodel uimitor care pare să fie greu de cucerit.

Experții în relații susțin că mulți bărbați refuză să abordeze femei foarte frumoase pentru a se proteja de o presupusă respingere și implicit de afectarea stimei de sine.

Persoanele atractive sunt văzute ca potențiali trișori

Întrucât sunt persoane atractive, implicit au și un număr crescut de admiratori și curtezani. Din acest motiv riscul de a ceda tentațiilor este mai crescut. Acesta este un motiv pentru care mulți potențiali pretendenți stau la distanță, de teama de a nu suferi dezamăgiri și de a nu fi înșelați ulterior.

Lumea crede că astfel de persoane sunt deja ocupate

Pentru majoritatea oamenilor este greu de crezut că o persoană atractivă poate fi singură. Mulți băieții și fete nici măcar nu se gândesc să se apropie de cel pe care-l admiră, de teamă că acesta este deja ocupat.

Oamenii gândesc în stereotipuri

Atunci când ești o persoană frumoasă oamenii tind să te catalogheze drept o persoană atractivă și atât, ignorând să aprecieze și calitățile tale intelectuale. Întrucât s-a creat un stereotip conform căruia femeile frumoase nu sunt și deștepte. Ei bine, acest mit ar trebui dărâmat deoarece poate reprezenta o eroare enormă.

Există numeroase persoane frumoase din punct de vedere fizic, dar care au și calități intelectuale demne de toate aprecierile, însă, lumea le ignoră și tind să aprecieze doar fizicul.

Acest lucru nu este neapărat rău, deoarece orice femeie își dorește să fie apreciată, să i se spună că este frumoasă. Însă, când o femeie frumoasă este și deșteaptă ea nu se va mulțumi doar cu aprecierile de ordin fizic, ci va dori ca partenerul să-i aprecieze și calitățile intelectuale.

Atenți, așadar atunci când alegeți să faceți doamnelor complimente, pentru că unele femei nu sunt doar frumoase, ci și deștepte.