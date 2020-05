Monica Anisie, la Realitate PLUS: „Guvernul a aprobat un plan de achiziții de tablete în valoare de 150 de milioane de lei pentru copiii din mediile defavorizate”

Școala online. Cum va funcționa în continuare

Monica Anisie: „Ne-am adaptat din mers. Școala se valorifică acum și prin componenta online. După cum se știe, vom suspenda cursurile până la data de 12 iunie, când trebuia să se încheie anul școlar. Vom continua școala de acasă cu aceste cursuri online. Trebuie să ne adaptăm. Trebuie să ne gândim și la acei copii care nu au avut acces la tehnologie. E vorba cam de 250.000 de copii care nu au avut acces la învățământul online. Am intrat în contact cu directorii de școală prin video-conferință. Am vrut să înțeleg cu ce probleme se confruntă. În această seară, în ședința de Guvern am prezentat un proiect pentru achiziționarea de echipamente pentru copiii din mediile defavorizate. 150 de milioane de lei pentru copiii care nu au acces la tehnologie. Tabletele vor avea acces la internet pentru doi ani de zile. Vor fi laptopuri sau tablete. Pentru anul școlar 2020-2021 vom avea ghiduri pentru a recupera materia din semestrul al doilea, pe care nu au aprofundat-o copiii. Trebuie să fim responsabili și solidari.”

Recomandări pentru învățământul online din partea ministerului

Monica Anisie: „Dacă elevul nu a avut note pe semestrul al doilea și nu a participat nici la cursurile online, media de pe primul semestru devine media anuală pentru elevul respectiv. Sau va fi notat pentru un proiect sau pentru o lucrare. Orele online sunt de maximum 40 de minute pentru gimnaziu, pentru cei mai mici, maxim 20-30 de minute.”