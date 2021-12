Camerele de supraveghere din zonă au suprins momentul în care primarul vine cu un autoturism, parchează în fața instituției și îi dă foc.

Bărbatul a fugit după ce a comis fapta, însă a fost prins după un șir lung de incidente bizare. Și-a recunoscut fapta și a fost arestat preventiv.

"Atat primarul, cat si secretarul general de priamarie s-au acuzat reciproc de diverse, nu i-am crezut, motiv pentru care am trimis Corpul de control. Controlul s-a desfasurat in parioada 2-10 decembrie. S-au descoperit nereguli dar, din punctul meu de vedere, niciuna era de asa natura sa-l convinga pe primar sa faca gestul extrem", a declarat, intr-o interventie la Realitatea PLUS, prefectul județului Arges, Radu Perianu.

"Din ce am inteles, locuitorii sunt si ei uimiti de ce s-a intamplat. Nimeni nu se astepa la primar sa faca un astfel de gest", a mai spus Perianu.