Întrebat dacă este normal ca România să ia banii de la acești copilași și să îi dea Moldovei și Ucrainei, Traian Băsescu a spus: ”Nu-i normal, dar sunt convins că nu a făcut-o cu plăcere. Sunt convins că și-a făcut socotelile, s-a uitat la ultimul bănuț.

Nu-i normal și vor trebui date înapoi foarte rapid, imediat ce se poate. (...) Dacă intrăm în incapacitate de plată o să fim fșămânzi toți.

Nu vreau să par cinic, dar să nu ajungi în situația omului politic care trebuie să hotărască să ia asemenea măsuri sau împinge țara în riscul de a intra în incapacitate de plată.(...)

Nu vreau să spun am încercat într-o seară să nu la dumneavoastră. Arătați o fetiță care era întrebată: Ce faci când îți e foame? Mă joc ca să uit de foame. Te...E groaznic”.