Momentul în care Traian Băsescu începe să plângă în timpul interviului de la Realitatea PLUS. Ce l-a emoționat pe fostul președinte

Momentul în care Traian Băsescu începe să plângă. Foto: Captură Realitatea PLUS
Momente emoționante în timpul interviului lui Traian Băsescu de la Realitatea PLUS. Fostul președinte al României nu s-a mai putut abține și a izbucnit în lacrimi în momentul în care a vorbit despre povestea, prezentată de Televiziunea Poporului, a unei fetițe care a spus că atunci când îi este foame se joacă. 

Întrebat dacă este normal ca România să ia banii de la acești copilași și să îi dea Moldovei și Ucrainei, Traian Băsescu a spus: ”Nu-i normal, dar sunt convins că nu a făcut-o cu plăcere. Sunt convins că și-a făcut socotelile, s-a uitat la ultimul bănuț. 

Nu-i normal și vor trebui date înapoi foarte rapid, imediat ce se poate. (...) Dacă intrăm în incapacitate de plată o să fim fșămânzi toți. 

Nu vreau să par cinic, dar să nu ajungi în situația omului politic care trebuie să hotărască să ia asemenea măsuri sau împinge țara în riscul de a intra în incapacitate de plată.(...)

Nu vreau să spun am încercat într-o seară să nu la dumneavoastră. Arătați o fetiță care era întrebată: Ce faci când îți e foame? Mă joc ca să uit de foame. Te...E groaznic”.

