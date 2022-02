Sorin Cîmpeanu a declarat că propune ca vacanța din luna octombrie, care până acum era rezervată doar copiilor de grădiniță și elevilor din clasele pregătitoare – a IV-a, să fie extinsă pentru toți elevii.

“Avem o fragmentare mai puțin normală [a structurii anului școlar – N.Red.] de o perioadă care este bine definită – aceea a sărbătorilor de iarnă, care trebuie să fie o vacanță clară pentru elevi și anul 2022-2023 vom propune ca această vacanță să fie în perioada 22 decembrie – 8 ianuarie, deci cu o durată suficient de mare. Și avem o a doua perioadă a sărbătorilor pascale: pentru anul 2022-2023 vom propune perioada 7-18 aprilie. Deci avem deja 2 vacanțe mari care împart în 3 secțiuni anul școlar. Pe de altă parte, interesul elevilor e acela de a învăța. Avem printre cele mai scurte durate ale anului școlar, motiv pentru care am făcut deja propunerea de a începe pe 5 septembrie anul școlar 2022-2023 și a încheia pe 16 iunie. În acest fel, ne apropiem de media europeană, nu mai suntem pe ultimele locuri”, a declarat Sorin Cîmpeanu.

“Experții în pedagogie spun că într-adevăr este benefic să existe perioade de școală, de învățare, de 6 – 7 – 8 săptămâni, cu perioade de odihnă. Din această perspectivă, este foarte posibil să introducem în prima parte a anului școlar, deci în toamna acestui an care a început, Săptămâna Altfel. Și de asemenea o săptămână de vacanță pentru toți elevii – am înțeles foarte bine și neajunsurile generate, spre exemplu, într-o familie care are un copil învățământ primar și un copil învățământ gimnazial sau licean, de suprapunerea acestor vacanțe. Și cred că vom formula propunerea ca la final de octombrie să fie o vacanță de o săptămână pentru toți elevii, ciclul primar, gimnazial și liceal. Tot în această „secțiune” să fie și săptămâna Școala Altfel. În a doua „secțiune”, după perioada sărbătorilor de iarnă, vacanța de iarnă 22 decembrie – 8 ianuarie, putem să analizăm”, a continuat oficialul.