Pelerini din Cluj la Catedrala Neamului

Pelerinii s-au urcat în autocare dis de dimineață și au pornit spre Capitală pentru a participa la cel mai așteptat eveniment al ortodoxiei din România.

„Vor participa aproximativ 1.000 de pelerini din cele 2 județe ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.”, a declarat preotul Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Catedrala Națională poate cea mai mare realizare din istoria modernă a României dedicată eroilor români marchează și centenarul Patriarhiei române... fiind în același timp o necesitate liturgică practică și un simbol al spiritualității si demnității romanești.”, a adăugat acesta.