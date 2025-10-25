Mobilizare în toată țara pentru sfințirea Catedralei Neamului. Români din toate colțurile țării vin la marele eveniment

Pelerini la Catedrală
Este mobilizare în toată țara pentru cel mai important eveniment al ortodoxiei. Pelerini din toate județele vin spre capitală pentru a participa la sfințirea Catedralei Mântuirii. 

Pelerini din Cluj la Catedrala Neamului

Pelerinii s-au urcat în autocare dis de dimineață și au pornit spre Capitală pentru a participa la cel mai așteptat eveniment al ortodoxiei din România.

„Vor participa aproximativ 1.000 de pelerini din cele 2 județe ale Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.”, a declarat preotul Cornel Coprean, consilier cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului.

„Catedrala Națională poate cea mai mare realizare din istoria modernă a României dedicată eroilor români marchează și centenarul Patriarhiei române... fiind în același timp o necesitate liturgică practică și un simbol al spiritualității si demnității romanești.”, a adăugat acesta.

 