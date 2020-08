VIDEO Misterul morții procurorului Panait, care sunt legăturile cu Victor Ponta

Cristian Panait a fost numit procuror la Secția de Urmărire Penală şi Criminalistică din cadrul Parchetului Curții Supreme de Justiție, în anul 2001. Un an mai târziu, printre dosarele pe care le avea în lucru se afla și cel al procurorului Alexandru Lele, de la Oradea, care a dispus arestarea lui Adrian Tărău, fiul prefectului de Bihor. Acesta era acuzat de complicitate la contrabandă cu produse petroliere. Panait avea misiunea de a-l ancheta pe procurorul Lele pentru presupuse fapte de corupție şi sustragere de documente.



Procurorul Alexandru Lele a fost suspendat din funcţie prin ordinul ministrului justiţiei de la acea vreme, Rodica Stănoiu, după ce fostul premier Adrian Năstase a declarat că "nu crede în arestările din acest caz". După 48 de ore, Tărău a fost eliberat în urma intervenţiei lui Năstase, iar, la scurt timp, a părăsit ţara şi s-a stabilit în SUA.



În 27 martie 2002, procurorul bucureştean Cristian Panait, în baza unui mandat legal, a descins la locuinţa procurorului orădean Alexandru Lele, care chemase un operator de la o televiziune locală, pentru a asista la demersul anchetatorului său. Panait a cerut presei să părăsească locuinţa, dar Lele a insistat să rămână pentru că ancheta în cazul său are conotaţii politice.



În cele din urmă, procurorul Panait a refuzat să-l pună sub învinuire pe Lele, în lipsa unor probe concludente. La nici o lună, tânărul procuror s-a sinucis, pentru ca după alte câteva luni, cazul să fie clasat cu verdictul sinucidere pe fondul unei labilități psihice. Nu s-a cercetat varianta înlesnirii sau determinării sinuciderii. Presa a relatat la acea vreme că ultimele cuvinte ale lui Panait spuse mătuşii sale, Eleni Dumitru, înainte de a intra în comă au fost : "Câinele de Ponta m-a omorât!".



Aceasta a susţinut, potrivit presei: "Domnul Victor Ponta ştie exact cine se ascunde în spatele asasinării procurorului Panait! Nu-l învinuiesc personal pe domnul Ponta, dar sunt convinsă că ştie exact cine se ascunde în spatele asasinării. (...) Aştept cu nerăbdare să ajungă la Putere să văd dacă va redeschide dosarul, căci a fost crimă, nu suicid, aşa cum s-a susţinut".



Ulterior, procurorul Alexandru Lele a fost pensionat de preşedintele Traian Băsescu, iar Parchetul General a constatat că Lele este nevinovat. Povestea tragică a tânărului procuror n-a pierit în anonimatul istoriei, fiind adusă pe ecrane în filmul lui Tudor Giurgiu, "De ce eu?", din 2014.