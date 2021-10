„Am fost sunat vineri, de un fost coleg de la Platforma Civică din Spania. Credea că sunt la București și mi-a spus că Rareș Bogdan ar vrea sa se vadă cu mine. I-am răspuns că nu mă pot întâlni cu bărbați care se rujează, pentru că o să am probleme. La aproape două ore după aceea am fost sunat de un fost coleg de școală, care mi-a propus să mergem la o cafea, am acceptat, nu am crezut că e ceva nepotrivit. Când mă îndreptam spre locație, mi-a spus că mai e cu cineva. Acolo m-au abordat, mi-au cerut să nu mă prezint la vot, nu neapărat să votez negativ la moțiune. Mi-au spus că să mă scuz că nu-mi priesc anumite alimente și să mă îmbolnăvesc un pic, ca să absentez motivat de la vot. Mi s-a făcut și o amenințarea voalată...că am persoane dragi, o amenințarea voalată, dar sub formă de glumă. Probele sunt la DNA. Discuția cu Șandru a durat aproximativ 35 de minute. Am refuzat de trei ori, am vrut să fiu cât se poate de clar că nu am venit din diaspora ca să trădez încrederea celor de acolo. Sunt acolo mulți oameni cu simpatii pentru partidul nostru. Din partea mea a fost o discuție relaxată, așa sunt eu. Nu au fost vehiculate sume de bani sub nicio formă. Cu 3 minute înainte de a ajunge acolo, și când mi s-a comunicat că va mai fi cineva, am luat decizia să înregistrez întâlnirea. Primul lucru pe care mi l-au spus a fost că domnul Cîțu vrea să mă vadă personal. Și la așa-zisul vot la 2 mâini a fost o manipulare grosolană. Eu încercam să le exemplific celor doi colegi ai mei ce făceau. Este o practică destul de comună în Parlament, atunci când intră deputatul prin telefon, din afara țării, și îi spune că lasă votul liderului de grup. Au încercat să-mi sugereze să-mi opresc demersul legal, altfel vor difuza acel filmuleț. Am filmat totul pentru protecția mea. Fiind naiv, am crezut că oamenii au coloană vertebrală. M-am înșelat”, a declarat deputatul AUR Ciprian Titi Stoica.

„Domnul Cîțu a spus clar să s-au format echipe de negocieri. La fel au făcut și la moțiune, atunci când au încercat să convingă o parte din colegii de la AUR să nu voteze. Una este negocierea politică, alta este negocierea într-o comisie parlamentară și alta este când faci trafic de influență. Pe cei de la minorități i-au convins. Vineri mai aveau nevoie de 47 de voturi”, a mai spus deputatul AUR.