Mădălina-Sorina Vlangăr, şefa Inspectoratului de Poliţie Judeţean Constanţa, a declarat marţi că moartea Laurei Roşca, cunoscută sub numele de DJ Lalla, a fost cauzată de „asfixiere mecanică prin înec, fără urme de violenţă”. Vlangăr a explicat că încă aşteaptă rezultatul analizelor toxicologice, dar există două ipoteze principale în cazul ei: sinucidere sau accident, având în vedere că marea era agitată în ziua respectivă, iar steagul roşu era arborat de către salvamari.

„Au fost ridicate ulterior imagini video, au fost audiaţi martori, iar în certificatul de constatare a decesului a fost menţionată drept cauză asfixia mecanică prin înec, fără urme de violenţă. Au fost prelevate probe toxicologice şi histopatologice. La acest moment nu avem raportul cu rezultatul analizelor, iar din toate datele pe care le avem la acest moment, luăm în calcul fie un act suicidal, fie un accident. Când spun accident, spun auto-provocat, fără intervenţia altei persoane. Aş fi vrut să menţionez că de trei zile, inclusiv în ziua producerii evenimentului, salvamarii aveau arborat steagul roşu din cauza valurilor puternice”, a spus Șeful IPJ Constanţa, citat de Hotnews.

„Colegii mei au desfăşurat activităţile poliţieneşti cu viteză de reacţie, aşa cum o fac în toate cazurile asemănătoare. Nu se pune problema vreunei sancţiuni disciplinare la acest moment, aşa cum a apărut în spaţiul public. Doresc să menţionez că declaraţia mea se referă strict la activitatea poliţienească, nu la cea de urmărire penală, palier pe care nu am ce să le reproşez în acest moment colegilor mei”, a mai spus oficialul poliției constănțene.

Între timp au apărut ultimele imagini cu DJ Lalla în viață. Camerele de supraveghere au surprins momentul când tânăra iese din blocul unde era cazată și se îndreaptă către plajă. Individul la care a stat cazată a spus prima dată că tânăra a ieșit singură să vadă răsăritul. Șocant este faptul că tânăra a ieșit după ora 8.30 din apartament, iar soarele deja răsărise de o oră și jumătate.

Filmarea este făcută la ora 8.40 dimineața, cu aproape două ore înainte de a fi găsită fără suflare și mai exact la un kilometru distanță de locul tragediei.

După cum se vede în imagini fata pleacă hotărâtă către plajă. Misterul morții tinerei de 34 de ani se adâncește de la o zi la alta, iar anchetatorii nu reușesc să pună cap la cap indiciile.

Conform raportului făcut de medici, tânăra nu consumase nici droguri și nici alcool, iar cauza morții este înecul. Aceasta nu a lăsat niciun bilet de adio.

Pe contul său de Instagram, ultima postare a tinerei era un filmuleţ care o are în prim-plan pe DJ Lalla, iar clipul este însoţit şi de un mesaj audio în limba engleză: “Enjoy every moment you have because in life there are no rewinds, only flash-backs. Make sure it’s all worth it!”. De altfel, titlul postării este „Make sure it’s all worth it!”/ „Bucură-te de fiecare moment pe care îl ai pentru că în viață nu poți să derulezi înapoi, ai doar flash-back-uri. Asigurați-vă că merită totul!”., iar tagurile sunt: #fvckdepression #lalla #lallaland #wonderlust #motherofdragons #ballauri #standtall #itdoesgetbetter.

Primele imagini de la accidentul teribil produs la Buftea. Un TIR a strivit un pieton, chiar pe trecere - FOTO