Rata sărăciei rămâne una dintre cele mai mari probleme din Uniunea Europeană, iar România se menține în topul statelor afectate. Datele recente arată diferențe uriașe între țările membre UE, dar și evoluții surprinzătoare față de acum zece ani. Totusi unele dintre cele mai mari scăderi ale sărăciei vin chiar din estul continentului.