Salvamont Neamţ anunţă, marţi, o acţiune în derulare în zona înaltă a Masivului Ceahlău.
”Salvamont Neamţ intervine în zona înalta a Masivului Ceahlău, în vederea acordării primului ajutor şi evacuării de urganţă unei victime în stare de inconştienţă”, a transmis Salvamont Neamţ.
Momentan nu se cunosc împrejurările în care persoana a fost rănită, însă slavamontiștii spun că este posibilă intervenţia elicopterului în zonă.
”Ceaţa densă la nivelul platoului dintre Vf. Toacă şi Ocolaşul Mare face ca extracţia aero să fie imposibil de realizat”, au precizat salvamontiştii.