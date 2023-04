"Mereu exista in partide si in jurul lor oameni care au alte interese. E bataia pentru functii. Si acestia vor da mereu informatii pe surse (ca s-ar putea amana rotativa pana in septembrie - n.r.). Guvernul actual trebuie sa depuna cererea pentru a treia transa la PNRR si in momentul urmator Ciolacu preia guvernul.

Cat priveste anticipatele, singurii care isi doresc asta sunt cei de la AUR. Pentru ei e ideal sa aiba loc anticipate in septembrie-octombrie. Nici PSD nu pierde mult. Ei (social-democratii - n.r.) insa s-au angajat la anumite lucruri si eu nu cred ca Marcel Ciolacu va face aaltceva (decat s-a angajat sa faca - n.r.).

Daca nu se face rotativa inseamna ca cineva si-a bagat coada. Singurul care poate sa blocheze rotativa e Klaus Iohannis. Daca se va rupe caruta, atunci e clar ca se ajunge la anticipate.

In PNL, pentru ca e un partid cu probleme de organizare, pierdzand sefia Guvernului, sigur ca sunt grupuri care vor sa acceada la putere. Asa ca ei vorbesc de anticipate, astea sunt chestiuni normale, chiar daca noua nu ni se pare asa. Ciuca nu vrea asta (anticipate - n.r.)", a afirmat Miron Mitrea.

Consultantul politic a subliniat, totodata, ca PNL in urmatorul an si jumatate, va trece prin schimbari importante.

"Seamana foarte mult ce se intampla acolo cu ce s-a intamplat in epoca Dragnea. S-ar putea sa se gaseasca un tap ispasitor. In timp ce un grup de presedinti, primi-vicepresedinti incearca sa-si impuna politica, altii mai abili politic cauta un tap ispasitor. Eu stiu cine va fi, imi este drag si nu ii dau acum numele... Ma si mir ca ei (o factiune din PNL - n.r.) vor alegeri anticipate pentru ca au numai de pierdut. Daca nu fac anticipate, exista o sansa sa fie locul 2 dupa PSD. Altfel sunt dupa AUR, cum se intampla acum", a aratat Mitrea.

El a adaugat ca nu crede in amanarea rotativei si nici in alegeri anticipate, mentionand ca nu crede ca Romania "va da dovada de instabilitate politica" in perioada urmatoare.

Cat priveste PMP, Mitrea a spus ca partidul lui Tomac "isi trage ultima suflare". Din pacate, el (Tomac - n.r.) e un baiat simpatic. Sunt niste oameni interesanti acolo, poate ca se vor intoarce in PNL o parte dintre ei", a aratat comentatorul politic.