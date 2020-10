Miron Mitrea - Motivul pentru care Gabriela Firea a pierdut alegerile locale în București

Miron Mitrea a comentat la Culisele Puterii alegerile din Capitală. El a explicat la Realitatea PLUS faptul că Gabriela Firea și echipa din spatele ei au greșit în momentul în care au ignorat toți ceilalți candidați în afara lui Nicușor Dan. O confruntare cu Traian Băsescu ar fi dus la creșterea procentului acestuia dar și cifrelor înregistrate de Nicușor Dan.

"Gabi Firea este un candidat ideal. Orice consultant ar vrea sa lucreze cu Gabi Firea, arata bine ca si candidat, e un comunicator foarte bun si ramane focusata pe mesaje. Ea este impecabila din punctul asta de vedere. Strategia pe care a facut-o echipa din spatele ei este deplorabila. Eu cred ca a lucrat fara consultanti.

Cand esti pe primul loc in sondaje nu te bati niciodata cu cel de pe locul 2, cauti un adversar de-al lui ca sa-l ridici pe el. Daca esti pe locul 2 ii uiti pe toti ceilalti si te duci numai spre locul 1. Viorica Dancila a facut acest joc foarte bine de pe locul 2, asa s-a dus in turul 2 si a reusit sa iasa peste Barna, a jucat impecabil. A fost disciplinata.

Aici (n.r. la alegerile locale) echipa de campanie i-a ales Gabrielei Firea sa se bata cu Nicusor Dan. Nicusor Dan venea de sub pat, in starea de urgenta nu a existat, nu s-a vazut. Echipa de strategi a facut in asa fel incat s-au dus direct spre el, s-au dus si l-au stropit, nu au facut altceva decat sa il toace in fiecare zi. Fiind un Traian Basescu care se oferea zi de zi, care este si un jucator tare, dur.

Cel mai important este cu cine te bati, tinta. Cand ai un candidat care are 25% si iti intra un altul cu un 6-7%, tu te bati cu Nicusor Dan? Greseala strategica majora a fost alegerea gresita a tintei", a explicat Miron Mitrea.