Coșea urma să participe la o dezbatere despre situația economică actuală, însă problemele medicale l-au împiedicat să fie prezent.

Cine este Mircea Coșea

Fost ministru de Finanțe și unul dintre cei mai cunoscuți economiști din spațiul public, Mircea Coșea este o prezență constantă în emisiunile de analiză politică și economică. De-a lungul anilor, a fost apreciat pentru opiniile sale echilibrate și pentru modul accesibil în care explică evoluțiile economice complexe.

În acest moment, starea profesorului rămâne necunoscută. Informațiile oficiale urmează să fie comunicate pe măsură ce situația medicală se clarifică.

