Mircea Coșea, internat de urgență. Profesorului i s-a făcut rău cu puțin timp înainte să intre în direct la o emisiune

Economistul și profesorul universitar Mircea Coșea a fost internat de urgență duminică seara, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat brusc chiar înainte de a intra în direct la o emisiune. Moderatorii au anunțat în timpul emisiunii că acesta nu va mai putea ajunge în platou, după ce a transmis un mesaj scurt în care preciza că nu se simte bine și că a fost dus la spital.

Coșea urma să participe la o dezbatere despre situația economică actuală, însă problemele medicale l-au împiedicat să fie prezent.

Cine este Mircea Coșea

Fost ministru de Finanțe și unul dintre cei mai cunoscuți economiști din spațiul public, Mircea Coșea este o prezență constantă în emisiunile de analiză politică și economică. De-a lungul anilor, a fost apreciat pentru opiniile sale echilibrate și pentru modul accesibil în care explică evoluțiile economice complexe.

În acest moment, starea profesorului rămâne necunoscută. Informațiile oficiale urmează să fie comunicate pe măsură ce situația medicală se clarifică.

