Sărăcia se adâncește, iar deficitul explodează! Profesorul Mircea Coșea, semnal de alarmă pentru Guvern: "Ne îndreptăm spre dispariția clasei de mijloc"

Mircea Coșea/ Arhivă foto
Mircea Coșea/ Arhivă foto

Sărăcia afectează tot mai mulți români, iar specialiștii sunt speriați de urmările pe care le vor avea în următoare perioadă măsurile impuse de guvern. Profesorul Mircea Coșea avertizează că sărăcia distruge clasa mijlocie, iar deficitul bugetar va crește alarmant. 

"Ne îndreptăm spre sărăcie. Asta este starea populației României ca urmare a acestui guvern: sărăcia! Nu doar la categoriile defavorizate, cu venituri mici, dar sărăcia avansează și la clasa mijlocie. 

Direcția pe care mergem e greșită. E clar că guvernul a greșit când a interpretat criza bugetară ca fiind o criză economică și au aplicat măsuri care nu au nimic de-a face cu bugetul. Nu trebuiau să oprească investițiile. Au greșit, iar rezultatul e vizibil.

Ce mă îngrijorează e că perseverează, merg înainte, nu ascultă pe nimeni. Au distrus și distrug HoReCa, inflația crește, pare falimentul personal. Eu nu am nicio încredere în actuala clasă politică", a declarat profesorul Mircea Coșea, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.  