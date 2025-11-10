"Ne îndreptăm spre sărăcie. Asta este starea populației României ca urmare a acestui guvern: sărăcia! Nu doar la categoriile defavorizate, cu venituri mici, dar sărăcia avansează și la clasa mijlocie.

Direcția pe care mergem e greșită. E clar că guvernul a greșit când a interpretat criza bugetară ca fiind o criză economică și au aplicat măsuri care nu au nimic de-a face cu bugetul. Nu trebuiau să oprească investițiile. Au greșit, iar rezultatul e vizibil.

Ce mă îngrijorează e că perseverează, merg înainte, nu ascultă pe nimeni. Au distrus și distrug HoReCa, inflația crește, pare falimentul personal. Eu nu am nicio încredere în actuala clasă politică", a declarat profesorul Mircea Coșea, într-o intervenție telefonică la Realitatea PLUS.