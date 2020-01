Beuran, despre al doilea pacient care ar fi ars: Nu avem menţionată niciunde arsura

Medicul Mircea Beuran a declarat ca nu detine date potrivit carora cel de-al doilea pacient ar fi suferit arsuri la Spitalul Floreasca, insa a subliniat ca barbatul a venit in martie 2019 cu o tumoare pe torace, a stat internat 5 zile, iar o eventuala arsura nu este deloc mentionata.

"Nu am inca toate datele. Domnul Brasoveanu (cel de-al doilea pacient care ar fi ars, n.r.) a venit petru o formatiune tumorala de torace pe partea stanga care s-a dovedit un lipom voluminos care a fost scos, drenat. Are si e o patologie anexa starii lui generale. Arsura noi nu o avem mentionata niciunde, pentru ca el a stat in spital de pe 25 martie pana pe 30 martie. In intervalul acesta de 5 zile, nu cred ca pleca nimeni ars. Nu ne este clar, trebuie sa vorbim care este impactul lui cu arsura", a declarat medicul Mircea Beuran, la un post TV.