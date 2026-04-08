Deși a menționat că a avut în trecut opinii critice la adresa postului, acesta a subliniat că nu susține închiderea unei televiziuni prin decizie administrativă și că rămâne un susținător al libertății de exprimare.

„Nu am cum să fiu de acord cu așa ceva”

„Recunosc că în această viață m-am bucurat când s-a închis OTV-ul și după aceea mi-am dat seama că am greșit bucurându-mă că s-a închis OTV-ul. (...) Bun, deci eu am protestat împotriva CNA-ului, am strigat «Sunteți nimeni» pe stradă, sub geamurile lor. N-am făcut niciodată, nici măcar o dată, plângere la CNA sau sesizare din aia la CNA, pentru că e o instituție pe care eu am contestat-o.

Eu sunt adeptul libertății de expresie la modul absolut. Nu simt nevoia de cenzori, nu simt nevoia de reglementări, nu simt nevoia de organisme care să… de stat sau non-statale, care să vizeze la ce măcăne unul sau altul. Rămân la aceeași… n-am cum să celebrez așa ceva. Unii se bucură, unii spun: «Foarte bine, așa trebuie». Eu nu cred că așa trebuie.

Mircea Badea: „Nu am cum să aplaud închiderea unui post de televiziune”

„La modul generic, n-am cum să aplaud închiderea unui post de televiziune altfel decât prin moarte naturală. Vine un organism și decide că nu te mai califici și că nu trebuie să mai exiști în spațiul public. Și înțeleg că nici pe net nu are voie să mai fie, lucru care mi se pare cu atât mai crâncen. N-am cum să fiu de acord cu așa ceva.”, a punctat clar Mircea Badea.