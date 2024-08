Prin intermediul ingredientelor naturale și a unor tehnici specifice, secretul maicilor de la Manastirea Polovragi a ajutat deja numeroase persoane să se elibereze de suferințele provocate de boli de plămâni și tuse.

Pentru a prepara tratamentul aveti nevoie de urmatoarele ingrediente:

50 g hrean ras

100 g miere poliflora

1 ridiche neagra potrivita

Mod de preparare:

Hreanul se rade si se amesteca bine cu mierea

Ridichea neagra se spala bine, cu tot cu coaja, se usuca, apoi se scobeste in mijloc si se scoate miezul. Se umple cu amestecul de hrean si miere.

Ridichea umpluta se pune intr-un bol si se lasa la macerat timp de 2 zile. Asigurati-va ca ridichea sta dreapta pentru ca in timpul macerarii se va crea un lichid subtire ca un sirop si exista riscul ca aceasta sa se verse.

Dupa cele doua zile de macerare, siropul se transfera intr-un borcan mic, de sticla. Se curata usor peretii ridichii si se adauga peste sirop.

Borcanul se inchide ermetic si se pune intr-un loc intunecos si racoros.

Se recomanda sa luati cate o lingurita de sirop de mai multe ori pe zi, in functie de necesitati.

Hreanul este o planta folosita in medicina traditionala pentru proprietatile sale expectorante si antiinflamatoare. Poate ajuta la ameliorarea simptomelor asociate cu raceala, gripa si tusea. De asemenea, poate avea efecte antibacteriene si poate ajuta la ameliorarea durerilor de gat.

Mierea poliflora este o tip de miere care contine nectar de la mai multe flori si poate avea proprietati antiseptice, astringente si antiinflamatoare. Poate ajuta la ameliorarea tusei si a durerilor de gat si poate avea efecte benefice asupra sistemului imunitar.

Ridichea neagra este o planta bogata in vitamine, minerale si alte substante nutritive. Contine vitamina C, care poate ajuta la intarirea sistemului imunitar, si este bogata in fibre, care poate ajuta la mentinerea sanatatii intestinului. De asemenea, poate avea efecte expectorante si poate ajuta la ameliorarea tusei.

