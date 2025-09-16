Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a anunțat, marți, că Poliţia Municipiului Sfântu Gheorghe a fost sesizată, în 11 aprilie, că o fată de 16 ani a plecat în cursul acelei dimineţii de la un centru de plasament unde aceasta era instituţionalizată, fără a se mai întoarce.

”Urmare a activităţilor investigative desfăşurate în cauză, precum şi a cooperării poliţieneşti internaţionale prin intermediul CCPI - Biroul Naţional SIRENE, la data de 16 septembrie 2025 minora a fost localizată şi identificată pe teritoriul Ungariei.

Aceasta este în afara oricărui pericol şi a fost plasată într-un centru de protecţie din statul vecin, urmând ca în cel mai scurt timp să fie efectuate formalităţile legale în vederea repatrierii acesteia”, au transmis reprezentanții instituției.

În acest caz, poliţiştii vor continua cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările plecării adolescentei şi pentru a stabili dacă ea a fost victima vreunei infracţiuni pe perioada dispariţiei.