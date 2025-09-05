”La data de 28 august a.c., poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Feldioara au fost sesizaţi cu privire la plecarea voluntară, de la domiciliu, a unei minore, în vârstă de 14 ani, fără ca aceasta să mai revină. Din verificările imediat efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, deşi minora deţinea un terminal mobil asociat dispozitivului de monitorizare electronică, care ar fi permis localizarea şi protecţia sa, acesta a rămas la domiciliu”, a transmis, vineri seară, IPJ Braşov.

Minora în vârstă de 14 ani a fost căutată inclusiv pe raza judeţului Suceava, unde a mai fost identificată în trecut.

”Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un tânăr, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Suceava, pe care minora l-ar fi cunoscut în trecut şi împotriva căruia era emis un ordin de protecţie provizoriu valabil, cu obligaţia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, ar fi interacţionat cu persoana vătămată la domiciliul său, deşi avea obligaţia de a nu se apropia de aceasta, interzicându-i ulterior să părăsească imobilul. În data de 04 septembrie a.c., în urma activităţilor de cooperare derulate, poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava s-au deplasat la locuinţa suspectului, din municipiul Suceava, unde au identificat persoana vătămată”, au mai transmis poliţiştii.

Bărbatul a fost reţinut, ulterior fiind arestat preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. El este cercetat pentru săvârşirea infracţiunilor de încălcarea de către persoana împotriva căreia a fost emis ordin de protecţie a oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie, lipsire de libertate în mod ilegal şi lovirea sau alte violenţe.