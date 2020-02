Ministrul Sănătății: Spitalele românești, pregătite de coronavirus. Unde se află centrele de tratare

Victor Costache a anunțat că centrele de tratare pentru pacienţi sunt pregătite în principalele oraşe - București, Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, în eventualitatea în care vor exista cazuri de înfectare cu noul coronavirus.

Ministrul a precizat că protocoalele internaţionale vor fi respectate cu strictețe în acest caz.

„Pe teritoriul României nu exista niciun caz de infectie cu coronavirus. Am lucrat săptămanal cu colegii cu Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Transporturi pentru a elabora un plan comun de actiuni. Săptămâna trecută a fost dată Ordonanața comuna cu MAI , pentru a reface stocurile de biocide, materiale de protectie și materiale și echipamente sanitare. Am luat in considerare worst case scenario când am făcut aceste stocuri. Totul a intrat în linie dreaptă. Sunt achizitii, proceduri desfășurate de Ministerul de Finante. În paralel, avem capacitate de diagnostic în România, în București, și până la sfârșitul săptămânii alte trei centre din tara pentru a nu mai plimba probele. Am instituit odată cu intrarea in vigoare a OUG pentru prima dată masurile de carantina. Carantina durează 14 zile. Mergem dupa protocoalele internationale elaborate de ECDC (Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor - n.red.). Mergem pe protocoale recomandate de specialistii nostri, primele zece cazuri vor fi tratate la Matei Balș urmând ca mai apoi să fie utilizate și celelalte spitale de boli infectioase din tara - Iași, Timișoara, Cluj”, a precizat Victor Costache în sedinta de Guvern de joi.