”În ultimii patru ani de zile, putem spune că s-a investit istoric în infrastructura medicală din România, peste 12 miliarde de lei au fost alocate pentru infrastructură în general şi se vede deja acest lucru în multe locuri. Vă dau un exemplu doar pentru reţeaua de unităţi sanitare care tratează pacienţii cu AVC, deja s-a extins în nici 70 de zile în peste 6 spitale în această reţea. Deci, practic, tot mai multe unităţi sanitare care beneficiază de echipamente moderne au atras medici, sunt medici care se întorc din străinătate, în România, pentru că au cu ce lucra, pentru că finanţarea pentru anumite programe este corespunzătoare, au materiale, au consumabile, au medicamente şi aşa mai departe”, a declarat ministrul Sănătăţii, la un post de televiziune, potrivit sursei.

Ministrul Sănătăţii a fost întrebat dacă există varianta ca anumite spitale sau anumite investiţii din zona sănătăţii să fie blocate din lipsă de bani.

”Orice obiectiv de investiţii, orice şantier care a început la momentul ordonanţei respective, care se află în desfăşurare, va continua şi va fi finalizat. O parte din ele vor fi finalizate cu bani din PNRR, o parte - şi aici nu pot să nu mulţumesc ministrului Fondului europene, ministrului Finanţelor, guvernului până la urmă, pentru că a fost o muncă intensă în ultimele două săptămâni pentru a identifica surse de finanţare pentru continuarea obiectivelor de investiţii începute, dar care la momentul analizei de către Comisia Europeană se aflau sub 30% - discutăm despre nouă obiective de investiţii care se mută din PNRR în Programul Operaţional sănătate, program tot cu fondul europene, nerambursabile. Sunt bani pe care se mută din PNRR tot sursă nerambursabilă către o altă sursă nerambursabilă care are un alt termen de implementare şi care va permite finalizarea acestor proiecte”, a precizat ministrul.

Totodată, Alexandru Rogobete a ținut să precizeze că ”ceea ce este foarte important este că ”restul de obiective de investiţii care sunt aprobate, dar care nu au început din diferite motive, nu au licitaţiile începute, nu au avize, blocaje în birocraţie, avem perspectivă pentru ele în Programul Naţional de Investiţii, în infrastructura de sănătate, care are în spate un credit de data aceasta din Banca Europea de Investiţii”.

”Discutăm pentru prima dată în ultimele trei decenii despre spitale noi, 8 din PNRR, 9 din Programul Operaţional Sănătate. Patru se finalizează şi se dau în folosinţă în acest an”, a completat șeful de la Sănătate adăugând că restul vor fi gata până la mijlocul anului viitor pentru că au termen de finalizare luna august 2026.