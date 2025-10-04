Ministrul PSD al Sănătății, contre cu șeful PNL al Consiliului Județean Iași, referitor la Spitalul de Copii: „Inconștiență”

Foto/Arhivă
Foto/Arhivă

Ministrul PSD al Sănătății, Alexandru Rogobete, îl contrazice pe șeful PNL al Consiliului Județean Iași, Costel Alexa, în cazul tragediei de la Spitalul de Copii.

„Am fost acolo personal și am văzut: în saloanele ATI de la Iași NU există nicio chiuvetă! Poate există în planuri și în facturi, dar în realitate nu sunt acolo. Întrebarea este simplă și gravă: s-a semnat recepția unor lucrări diferit față de ce există în realitate? Dacă da, vorbim despre o situație extrem de gravă, care nu mai ține doar de administrație defectuoasă, ci de punerea în pericol a vieții pacienților”, spune Rogobete într-o postare publicată pe Facebook.

Ministrul îi răspunde astfel lui Costel Alexa care l-a contrazis referitor la condițiile necorespunzătoare din secția ATI de la Spitalul ”Sfântul Sfânta Maria” unde săptămâna trecută au murit 7 copii din cauza infecțiilor nosocomiale.