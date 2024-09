Realitatea Plus: Incepem discutia de la aceasta sedinta de guvern care ar fi trebuit sa aiba loc undeva in prima parte a zilei, o sedinta care s-a amanat undeva spre seara, s-a terminat in urma cu putin timp. Am vazut si declaratiile pe care le-a facut premierul Marcel Ciolacu: În coalitie am hotarat ca partea cu scutirea de impozit pana la 3000 de lei sa se faca prin Parlament. Dupa ce a trecut prin Parlament si a fost promulgata de cartre presedintele Romaniai am constatat ca militarii si politistii nu au fost incadrati in acea lege. De aceea azi o sa se de o ordonanta pentru militari si politisti. Prima intrebare este cum de a avut loc aceasta scapare, cum de au scapat de aceasta neimpozitare militarii si politistii, daca mai sunt alte situatii in neregula si ce solutii se iau in cazul acestora, am vazut ca s-a vorbit si despre mineri si despre persoanele cu dizabilitati.

Simona Bucura Oprescu: Vestea buna a acestei seri este ca in guvern a fost aprobat actul normativ care elimina impozitarea pentru pensiile militare sub 3000 de lei. Pentru toti militarii, pentru toti politistii. Cu privire la cei care sunt in grupe de munca respectiv cei care sunt cu dizabilitati, atat pentru pensiile de incadrare in grad de handicap cat si cu privire la cele de invaliditate, la nivelul Ministerului Muncii am constituit deja un grup de lucru, ama avut deja doua intalniri cu acestia si cautam, respectand principiul solidaritatii, sa gasim cele mai bune solutii pentru protejaea drepturilor celor mai vulnerabili decat noi

Realitatea Plus: Am aflat pe surse că pe acest grup de lucru se merge pe o solutie dar ca nu s-ar putea schimba legea dar ar putea sa primeasca un ajutor social pe langa pensie. Aceasta este varianta de lucru? Ne puteti spune mai multe?

Simona Bucura Oprescu: Eu intai eu fac apoi comunic. In momentul acesta fiind in perioada in care impreuna cu partenerii nostri de la Asociatia Nevazatorilor, de la Consiliul National al Dizabilitatii si de la Asociatia Surzilor, impreuna cu specialiștii de la Ministerul Muncii si de la Casa Nationala de Pensii Publice cautam cele mai bune solutii. In momentul in care vom finaliza si vom agrea cu dsansii solutia gasita o vom comunica public.

Realitatea Plus: Exista un termen in care sa veniti cu aceste solutii?

Simona Bucura Oprescu: Incercam cat mai curand posibil astfel incat si din aceasta perspectiva sa raspundem asteptarilor astfel incat si dansii sa stie pe ce conteaza, la ce se asteapta in ceea ce priveste si aceasta nevoie de solidaritate a societatii in ceea ce priveste drepturile celor cu dizabilitati.

Realitatea Plus: Multi pensionari reclama pensii scazute sau imposibilitatea de a obține documentele doveditoare. Ce solutie exista pentru acesti oameni care sunt plimbati de la o institutie la alta?

Simona Bucura Oprescu: Legea 360/2023 recunoaste drepturile celor care au avut venituri nepermanente. In vechea legislatie aceste venituri nu erau valorificate. Articolul 34 aliniat 6 din Codul Muncii prevede in mod expres faptul ca pentru angajatorii in activitate exista obligativitatea ca acestia sa le elibereze adeverintele pentru sporurile nepermanente, pentru veniturile nepermanente vechilor angajati. Este foarte important faptul ca in legislatia anterioara veniturile nepermanente nu erau valorificate. Valorificarea veniturilor nepermamnente incepe acum, de la 1 septembrie, si o facem din oficiu timp de 6 luni pana la 1 martie 2025 pentru documentele existente deja la dosarul fiecarui pensionar. Pe langa aceasta, este important ca pensionarii sa stie ca pot aduce oricand in continuare documentele care sa ateste veniturile nepermanente. Pana in 2001 se valorifica la calcuul pensie datele deja existente in carnetele de munca, ce pot fi completate cu adeverintele care cuprind sporurile nepermanente si dupa aprilie 2001 este important ca pensionarii sa stie ca aceste venituri nepermanente sunt deja comnuicate de angajator in declaratia 112.

Vreau sa va explic intreg tabloul: Pana acum pensionarii care doreau sa isi valorifice veniturile nepermanente mergeau la un avocat caruia ii dadeau un onorariu, erau trimisi la arhive, unde achitau tarife neplafonate, ajungeau la instanta, ceea ce insemna alte costuri. Ala instanta puteau sa aiba sau sa nu aiba castig de cauza. Practica instantelor a fost neunitara, iar statistic vorbind, din din pacate, pe vechea lege cea mai mare parte a pensionarilor au pierdut in contradictoriu cu casele de pensii.

Acum, prin noua lege, pentru ca respectam contributivitatea, tinem cont de toate veniturile pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale. De data aceasta, pensionarii pot merge la angajator sau la arhive, apoi la Casa de Pensii daca discutam despre pensionari care trebuie sa aduca documente doveditoare pentru perioade dinainte de 2001.

Este foarte important ca toti pensionarii sa stie ca in tot acest demers, principalul nostru obiectiv este sa le recunoastem contributivitatea si toate veniturile pentru care s-au acordat contributii de asigurari sociale. Rugamintea pe care o adresez unui pensionar intr-o astfel de situatie este sa mearga la angajator, daca a facut acest lucru, sa ii sesizeze pe cei de sa inspectia muncii din judetul in care este angajatorul sau in care dansul domicilliaza, fiindca colegii nostri de la inspectia muncii au dreptul legal de a verifica respectarea prevederilor Codului Muncii.

Realitatea Plus: Sunt foarte multi telespectatori care ne scriu ca nu le-au venit deciziile de pensionare. Au de ce sa se ingrijoreze?

Simona Bucura Oprescu: Niciun pensionar nu are motive de ingrijorare fiindca colegii nostri de la Casa Nationala de Pensii Publice ne-au comnunicat ca au tansmis companiei Posta Romana. Posta Romana chiar ieri ne-a transmis o situatie prin care ne arata ca sunt inca un numar semnificativ de decizii care se afla la oficiile postale, fiindca titularii deciziilor au fost cautati, au fost avizati, nefiind gasiti la domiciliu. Prin urmare pensionarii pot merge la oficiul postal unde sunt arondati pentru ridicarea acestor decizii iar in cazul in care au trecut cele 20 de zile pot merge la casa de pensii emitenta a deciziei de recalculare. Este important ca pensionarii sa stie, iar pensionarii vor vedea curand. Maine pensionarii vor primi pensiile pentru cei care au plata pensiei prin cont bancar, iar pana la sfarsitul saptamani se va finaliza si distribuirea pensiilor de catre factorii postali. Prin urmare, pensionarii vor vedea ca drepturile pe care le-au obtinut datorita deciziilor de recalculare le vor primi deja ca urmare a platilor facute in perioada 2-15 septembrie.

Este important ca pensionarii sa stie ca se pot adresa caselor emitente de pensii, caselor teritoriale de pensii,pentru absolut toate aceste informatii. Pot face asta sunand la telefoanele pe care fiecare casa de pensii le are pe site-ul institutiei. Pot face asta trimitand mail la institutie, respectiv, daca doresc lamurir suplimentare, mergand efectiv la casa teritoriala de pensii.

