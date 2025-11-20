Potrivit declarațiilor ministrului, în urma inspecțiilor au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de peste 800.000 lei. În cazul unor centre unde au fost identificate nereguli grave, autoritățile au propus chiar retragerea licenței de funcționare.

„Vreau să fie foarte clar: aceste controale vor continua, lună de lună, până când toate centrele sociale vor respecta legea și demnitatea celor pe care îi îngrijesc”, a subliniat Petre Florin Manole, subliniind angajamentul guvernului pentru protejarea drepturilor celor aflați în instituțiile sociale.

Ministrul a mai precizat că următoarele controale vor fi concentrate în special pe centrele cu istoric de probleme și că se va acorda o atenție sporită respectării condițiilor de siguranță, igienă și tratament uman pentru beneficiari.