Ministrul Muncii anunță controale masive în centrele sociale. Sancțiuni de peste 800.000 lei și amenințare cu retragerea licențelor

Petre Florin Manole a anunțat că luna trecută au fost efectuate peste 1.000 de controale neanunțate la centrele sociale
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a anunțat că, în ultima lună, au fost efectuate peste 1.000 de controale neanunțate în centrele sociale din întreaga țară. Aceste acțiuni au avut ca scop verificarea respectării legislației și a standardelor de îngrijire pentru persoanele vulnerabile.

Potrivit declarațiilor ministrului, în urma inspecțiilor au fost aplicate sancțiuni în valoare totală de peste 800.000 lei. În cazul unor centre unde au fost identificate nereguli grave, autoritățile au propus chiar retragerea licenței de funcționare.

„Vreau să fie foarte clar: aceste controale vor continua, lună de lună, până când toate centrele sociale vor respecta legea și demnitatea celor pe care îi îngrijesc”, a subliniat Petre Florin Manole, subliniind angajamentul guvernului pentru protejarea drepturilor celor aflați în instituțiile sociale.

Ministrul a mai precizat că următoarele controale vor fi concentrate în special pe centrele cu istoric de probleme și că se va acorda o atenție sporită respectării condițiilor de siguranță, igienă și tratament uman pentru beneficiari.