„Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru o recesiune și trebuie să anticipăm acest lucru”, a spus Alexandru Nazare. Întrebat în cadrul conferinței de presă despre riscul unei recesiuni, oficialul din Guvern a spus că „este o chestiune absolut normală de care trebuie să luăm act”.

„E un risc real. Trebuie să ne pregătim să avem soluții, măsuri care să facă trecerea prin recesiune cât mai ușoară posibil. Trebuia să fim pregătiți deja, pentru că avem o creștere economică care a decelerat în fiecare an timp de 4 ani. Nu era așa de greu de anticipat că ne vom îndrepta la un moment dat către o recesiune”, mai afirmă Nazare.

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat, marți, că există riscul recesiunii.

„Datele sunt clare, nu suntem în recesiune, cel puţin nu aşa cum se defineşte recesiunea. Dar există acest risc şi deocamdată totul depinde de continuarea programului fiscal, pentru că el aduce credibilitatea ţării. Pe partea monetară, cu refacerea rezervelor, lucrurile s-au îmbunătăţit semnificativ, a crescut rezerva şi ea tinde să crească în continuarea, cursul este stabil. Riscul este legat în primul rând de factori externi, pentru că industria românească depinde de ce se întâmplă în Europa şi acolo lucrurile nu arată prea bine. În al doilea rând, de această reducere masivă a consumului”, a precizat el.



