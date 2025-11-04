Oficialul a salutat decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a dat câștig de cauză ANAF în dosarul ”Micula”, subliniind că statul român dispune de instrumentele necesare pentru recuperarea ajutoarelor de stat acordate ilegal și pentru protejarea intereselor contribuabililor.

”Pe urmele marilor datornici - restabilim dreptatea. Înalta Curte de Casație şi Justiție dǎ câştig de cauzǎ ANAF în dosarul “Micula”

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în dosarul „Micula”, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food și Transilvania General Import Export.

Este o decizie importantă, anunțatǎ azi de ANAF - care demonstrează că, prin voința de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro.

După ani de încercări și procese prin care s-a încercat evitarea plății datoriilor, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect și în interesul României. Decizia Curții este cu atât mai importantǎ cu cât ANAF a descoperit cǎ aceste firme au transferat active importante pe alte entitǎți, încercând astfel sǎ împiedice recuperarea datoriilor de cǎtre statul român.

Continuǎm să sprijinim lupta pentru respectarea legii și pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toți contribuabilii”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.