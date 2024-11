"Uzina Mecanică Cugir a reuşit să cheltuiască banii pe care i-au avut, 130 milioane de lei, în ultimii doi ani, astfel încât să înceapă lucrările pentru consolidarea unei hale noi de producţie, unde vor fi liniile modernizate de producţie a muniţiei standard NATO şi, în acelaşi timp, să facă investiţii în capacităţi noi. În acelaşi timp, la Fabrica de Arme au fost aceleaşi sume de bani, 130 milioane de lei sunt în conturile fabricii. Trebuiau să înceapă un program de modernizare a unei hale. Din păcate, am constatat că nu s-a întâmplat nimic, lucru care ne-a dus la consolidarea deciziei de a schimba managementul. Astăzi, cu surprindere am aflat că nu mai aveau nici măcar conturile deschise pe platforma de licitaţii publice", a declarat ministrul Ştefan-Radu Oprea, invitat joi la un eveniment aniversar organizat de UM Cugir, la 225 de ani de la înfiinţarea uzinei din localitate.



Anterior vizitei demnitarului, la Fabrica de Arme Cugir a avut loc joi dimineaţa un protest, prilej cu care liderul Sindicatului "Apărarea", Ioan Neagu, a solicitat demisia ministrului Economiei, pe care l-a acuzat că ar fi de vină pentru pierderea unui acord cu o companie germană.



"Nu s-a mai întâmplat (încheierea contractului de către Fabrica de Arme - n.r.) nu din cauza noastră, ci din cauza manevrelor pe care actualul ministru al Economiei le-a făcut, luând firma şi mutând-o la altă firmă, după bunul plac al său. Din 2002, s-a început tatonarea cu mai multe firme de profil. Printre ele era şi Hecker&Koch, firmă care până anul ăsta, în martie, când actualul ministru a făcut o vizită în Germania, la întoarcere s-a spus 'continuăm şi vom face demersurile să se semneze acordul cu una dintre cele două firme'. (...) În 22, 23 aprilie semnează acordul cu firma Hecker&Koch cu UMC-ul. Asta sună, domnule ministru, a trafic de influenţă şi miroase de departe. Ai luat speranţa şi viitorul Fabricii de Arme şi l-ai dat după bunul tău plac unei firme care nu are experienţa armelor uşoare de infanterie, aşa cum are Fabrica de Arme", a susţinut liderul de sindicat.



Ulterior, directorul UM Cugir, Mircea Trifan, a spus că cei de la firma germană au hotărât să vină la această societate "după ce au văzut condiţiile de-aici".

Super-pușca de asalt realizată la Cugir se află în ultima fază de omologare. Trage și 600 de gloanțe pe minut



În ceea ce îl priveşte pe ministru, acesta a spus că a vorbit joi atât cu sindicatele, cât şi cu actuala conducere a Fabricii de Arme.



"Principala grijă pe care o avem în acest moment la Fabrica de Arme este să găsim soluţiile ca şi în ianuarie, şi în februarie, şi în martie să poată să fie nucleul şi toţi banii la timp pentru plata salariilor şi în acelaşi timp să accelerăm procesul de modernizare al fabricii", a spus ministrul Economiei.



Oprea a explicat că Fabrica de Arme a avut foarte multă vreme un contract foarte bun cu un partener din SUA, dar care de vreun an de zile nu mai funcţionează. "Au scăzut comenzile treptat. Am vorbit cu vechea conducere. Le-am spus că, din punct de vedere al conducerii afacerilor, nu este o decizie înţeleaptă de business să ai un singur client. Niciodată nu trebuie să rămâi cu un singur produs şi cu un singur client. Ei ar fi trebuit să se diversifice. (...) De aceea am şi venit cu finanţare să poată să investească într-o hală nouă, în care, printr-un transfer de tehnologie, să înceapă să producă arme standard NATO. Nu s-a întâmplat. Am lut decizia de a schimba managementul", a argumentat ministrul Economiei.



Acesta a mai menţionat că simte "o anumită competiţie între cele două fabrici" din Cugir, punctând că îşi doreşte să fie "doar o competiţie constructivă".



"Eu cred că într-un orizont de timp care nu o să treacă de anul viitor, şi la UM Cugir şi la Fabrica de Arme vom vedea că încep proiectele pentru armele fabricate în România pentru dotarea ministerelor de forţă din România cu arme la standard NATO", a mai spus ministrul Economiei.

Uzina din Cugir a fost înfiinţată în 1799, în timpul Imperiului Habsburgic, sub denumirea de Fabrica de Fier şi Oţel. În 2004, societatea s-a împărţit în UM Cugir şi Fabrica de Arme.

Protest la fabrica de arme. Sute de angajați în stradă, înainte de sărbători