Ministrul a fost surprins în mai multe ipostaze jenante, de la schimbări peste noapte de principii, până la greșeli gramaticale.

Cel mai recent derapaj al ministrului de Externe a fost scandalul pe care l-a provocat după vizita foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase la Beijing pe care i-a criticat extrem de dur. Mai mult, Oana Țoiu a împiedicat vizita ambasadorului României în China.

La doar o săptămână însă după gafa monumentală, Oana Țoiu l-a primit cu zâmbetul pe buze pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București.

Habarnista care face praf diplomația, cu berea în mână pe stadion

Nu este însă prima dată când Oana Țoiu primește un val de critici. În urmă cu o lună a avut mai multe momente stânjenitoare în timpul unei emisiuni, unde l-a confundat pe Zelenski cu Putin, numindu-l Vladimir.

„Perspectiva noastră și a lui VLADIMIR Zelenski este că e improbabil să se ajungă la un acord dacă cerințele sunt multiple și complexe. Există o deschidere din partea liderilor europeni și a lui VLADIMIR ZELINSKEI de a discuta și despre durata negocierilor” a spus Țoiu în timpul unui interviu la TVRInfo.

O altă gafă a actualului ministru de Externe a fost momentul când a fost fotografiată cu berea în mână în lojă la meciul amical România – Canada.

Gestul a stârnit controverse pe rețele sociale. Deși a încercat să-și spele imaginea, spunând că nu a încălcat legea pentru că berea nu era cu alcool, rămân însă semne de întrebare privind conduita unui demnitar în spațiul public.

Diplomație cu două fețe! Țoiu îl primește pe ambasadorul Chinei, după ce a sancționat vizitele a doi foști premieri români la Beijing