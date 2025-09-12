Oana Țoiu se laudă cu întâlnirea pe care a avut-o vineri cu ambasadorul Chinei la București și în cadrul căreia oficialul chinez i-a prezentat copii ale scrisorilor de acreditare.



"Primirea de către ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare Ministrul afacerilor externe Oana Țoiu l-a primit vineri, 12 septembrie, pe ambasadorul agreat al Republicii Populare Chineze la București, domnul Feng Chen, cu ocazia prezentării copiilor scrisorilor de acreditare", a transmis vineri MAE, într-un mesaj postat pe pagina de Facebook al instituției.



Potrivit MAE, dialogul cu ambasadorul chinez a prilejuit "o trecere în revistă a stadiului actual al relațiilor bilaterale româno-chineze", cei doi oficiali exprimând "deschidere pentru aprofundarea cooperării în domenii de interes reciproc, în concordanță cu prioritățile de politică externă, interesele fundamentale și pe termen lung ale celor două țări".



"La finalul întrevederii, oficialul român i-a adresat succes ambasadorului agreat al Republicii Populare Chineze la București, în îndeplinirea obiectivelor comune, asigurându-l de deschiderea Ministerului Afacerilor Externe în desfășurarea activității sale", se mai arată în mesajul MAE.



Poziționarea de acum a Oanei Țoiu este extrem de interesantă în contextul în care este cunoscută poziția vehementă avută față de doi foști premieri ai României care au fost prezenți în China la parada organizată de Ziua Victoriei, eveniment la care a participat și Vladimir Putin.



Țoiu spunea atunci că România sub nicio formă nu a mers acolo, deși a fost invitată, pentru că "nu vrea să stea la masă cu un agresor", făcând referire la Putin.