Ministrul Culturii: "Un milion de tineri erau virgini intr-ale lui Brancusi"

Ministrul Culturii se declara multumit de controversele generate de numirea Irinei Rimes ca ambasador pentru evenimentele legate de comemorarea lui Brancusi.

”Ii mulțumesc Irinei Rimes pentru că inițiativa noastră și- a atins scopul: toată lumea discută acum despre eveniment și despre Constantin Brâncuși”.

”Probabil că un milion de tineri care erau virgini într-ale lui Brâncuși vor afla acum de existența marelui sculptor”, a spus ministrul Gheorghiu.

Cântăreața Irina Rimes a acceptat să se implice în campanie benevol. Cei de la Ministerul Culturii s-au bazat pe notorietatea artistei, care are în jur de 800 de mii de urmăritori pe două rețele de socializare.

"N-am avut mereu tangență foarte foarte mare cu cultura, cu cultura ne-contemporană pentru că am fost și eu copil, am crescut la țară. De mică am știut de Coloana Infinitului și m-a fascinat. Cand eram mica nu intelegeam de ce aceasta este coloana infinitului.ce reprezinta. Nu intelegeam aceasta abordare