Potrivit unui comunicat al MApN transmis Agerpres, la discuţii au participat şi şeful Statului Major al Apărării, general Gheorghiţă Vlad, dar şi comandantul Comandamentului Forţelor Întrunite, general-maior Valerică Vrăjescu.



"Au prezentat informări echipele de comandă ale detaşamentelor dislocate de Armata României în operaţia EUFOR din Bosnia şi Herţegovina, operaţia KFOR de la Priştina, misiunea EUTM din Republica Centrafricană, comandantul puitorului de mine şi plase 274 'Viceamiral Constantin Bălescu', navă aflată la conducerea unei grupări navale NATO care operează în Marea Mediterană, precum şi conducerile detaşamentelor militare româneşti dislocate în Bulgaria şi Polonia", se precizează în comunicat.



Ministrul le-a mulţumit militarilor, atât celor aflaţi în misiuni în teatrele de operaţii, cât şi celor aflaţi la posturi în străinătate, inclusiv în misiuni individuale, sub mandat NATO, UE şi ONU, pentru eforturile pe care le depun zi de zi şi pentru modul în care colaborează cu militarii din ţările aliate şi partenere, i-a felicitat cu prilejul Zilei Armatei României şi le-a urat succes în misiunile pe care le îndeplinesc.

"Suntem mândri de realizările dumneavoastră, obţinute în condiţii complexe, departe de ţară şi de familii. Fiecare zi de lucru începe aici cu parcurgerea rapoartelor referitoare la situaţia efectivelor dislocate peste hotare, iar fiecare raport care arată că nu sunt probleme acolo unde vă îndepliniţi misiunile reprezintă în sine o veste excelentă", a declarat Angel Tîlvăr, citat în comunicat.



Ministrul Apărării Naţionale a evidenţiat faptul că din raportările fiecărei echipe de comandă a reieşit că moralul, starea de sănătate şi disciplina personalului sunt la niveluri foarte bune.



"Aceşti parametri arată calitatea actului de comandă, dar şi seriozitatea cu care v-aţi pregătit în ţară pentru aceste misiuni, fapt pentru care vă felicit!", a mai spus ministrul Tîlvăr.

Sursa citată arată că generalul Gheorghiţă Vlad, la rândul său, a evidenţiat rezultatele bune raportate de comenzile structurilor dislocate în teatrele de operaţii şi a subliniat necesitatea păstrării unui nivel ridicat de vigilenţă în perioada următoare, în care majoritatea detaşamentelor se acomodează cu noile misiuni, după încheierea perioadei de rotire a efectivelor.



"Sunteţi adevăraţi ambasadori ai României acolo unde acţionaţi, de aceea vă felicit pentru rezultatele înregistrate în această perioadă de început a misiunilor. Vă cer să rămâneţi concentraţi pe îndeplinirea sarcinilor repartizate la acelaşi nivel de performanţă înregistrat de rotaţiile precedente, în acord cu regulile de angajare şi mandatul primit", a declarat generalul Vlad, citat, de asemenea, în comunicat.



În Balcanii de Vest, România are dislocaţi aproape 600 de militari şi este ţara cu cea mai mare contribuţie de militari în cadrul misiunii EUFOR ALTHEA din Bosnia şi Herţegovina, menţionează ministerul, care adaugă că ţara noastră are "cea mai importantă" contribuţie, cu aproape 60 de militari, la misiunea Uniunii Europene de sprijin pentru autorităţile centrafricane în domeniile consiliere strategică şi educaţie pentru forţele de securitate (European Union Training Mission in Central African Republic - EUTM RCA).



În prezent, aproximativ 1.000 de militari români se află în misiuni şi operaţii sub comandă sau mandat NATO, UE şi ONU, informează MApN.

