”Am depus ieri moțiune de cenzură simplă împotriva ministrului Agriculturii care, pot să vă dau pe cifre, a distrus agricultura și economia românească. Domnul Barbu minte cu o seninătate...cred că ar fi un jucător de poker foarte bun pentru că întotdeauna....

L-am întrebat o dată, când a venit la Comisia de Agricultură, sunt vicepreședintele Comisiei de Agricultură și i-am spus: Domnule, ne-ați promis acum 3 ani cele 15 centre regionale.

Aaa, să fac, să fac. Cum să fac? Păi să fac în privat!

Domnule, dumneata ai promis, nu privatul, privatul face pe banii lui. Dumneata le-ai promis că îl faci de la Ministerul Agriculturii și o să le pornești pentru legumicultori, pentru pomicultori.

Păi da, dar au început privații. Nu mai avea treabă cu privații, privații le-au făcut pe banii lor, pe transpirația lor și pe noțile nedormite”, a declarat Călin Matieș.