Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: „Noi nu vom aviza niciodată acest acord!”

„Am dat aviz negativ, în care am solicitat, la semnarea Acordului Mercosur, acele garanții pentru a proteja producătorii și procesatorii români.

Este o asumare a doamnei ministru de externe.

Cred că în momentul de față au obligația, având atribuții pe partea de comerț, să prezinte primului ministru un raport, un studiu de impact, cum afectează fermierii și producătorii din România, dar și la nivelul Uniunii Europene.

Avizul Ministerului Agricultură este unul negativ și așa va rămâne. Carnea care vine din zona de Mercosur este plină de hormoni, iar puiul care vine din zona de Mercosur este plin de antibiotice.”, a declarat ministrul Agriculturii, Florin Barbu, exclusiv la Realitatea PLUS.

https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-psd-2026