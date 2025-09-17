Oficialul susține că produsele exotice și brânzeturile importate domină preferințele alimentare. „Dacă vrem să mâncăm mozzarella și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, deficitul va crește”, a transmis acesta.

Avocado, lider la importuri

Potrivit ministrului, avocado ocupă acum primul loc în topul importurilor de fructe și legume. El a făcut o comparație directă între costuri: „Gândiți-vă că un fruct de avocado costă cât trei kilograme de roșii din România”. Barbu a avertizat că orientarea către produse precum avocado și brânzeturile franțuzești, în locul celor autohtone, are efecte directe asupra balanței comerciale.

”Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească și avocado și nu vrem să mâncăm roșii și brânză de la țăranii români, sigur că deficitul comercial va crește”, a spus Florin Barbu.

Datele oficiale despre importuri

În anul 2024, România a adus din import avocado în valoare de 50,7 milioane de euro, conform statisticilor Eurostat. În prima jumătate a anului 2025, importurile au atins deja 25,3 milioane de euro.

Compararea produselor românești cu cele din import

Ministrul a insistat asupra faptului că țara dispune de resurse proprii și produse de calitate. „Noi avem în magazinele de retail și în piețele noastre brânză românească, dar nu putem să facem prosciutto”, a declarat Florin Barbu.

