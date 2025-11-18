Minerii acuză că autoritățile își bat joc de ei și amenință administrația Complexului Energetic Oltenia cu plângere penală pentru nerespectarea contractului colectiv de muncă.

„Sperăm să primim banii la lichidarea din noiembrie sau decembrie, deși se aude că nu se vor da. În caz contrar, vom intra în proteste spontane” a declarat unul dintre aceștia.

Mai mult decât atât, mulți dintre angajați spun că nu au încredere în promisiunile făcute de ministrul Energiei potrivit căruia funcționarea centralelor pe cărbune a fost prelungită până în 2029.