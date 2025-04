În realitate uleiurile vegetale si amidonul imbolnaveau oamenii de inima si ridicau riscul de AVC, ceea ce duce la vanzarea a cat mai multe medicamente. Spitalele particulare produceau la randul lor bani prin chirurgia cardiaca: stenturi, peacemakere etc. Cu cat mai mult ulei vegetal rafinat, cu atat mai multe boli cardiace si inflamatorii.

Institutul Lundquist pentru Inovare Biomedicală de la Harbor-UCLA Medical Center, în colaborare cu cercetători din mai multe instituții, a publicat un nou studiu care contestă convingerea de lungă durată conform căreia colesterolul ridicat corelează și chiar cauzează direct boala coronariană sau acumularea de plăci în artere la persoanele sănătoase din punct de vedere metabolic.

Studiul, publicat astăzi în Journal of the American College of Cardiology, a recrutat 100 de persoane sănătoase din punct de vedere metabolic care urmau pe termen lung o dietă ketogenică săracă în carbohidrați și care au dezvoltat niveluri ridicate de colesterol LDL - numite Lean Mass Hyper-Responders (LMHR). Cercetătorii au constatat că markerii tradiționali ai colesterolului (ApoB și LDL-C) nu au fost asociați cu boala cardiacă de bază sau cu progresia bolii în această populație, solicitând investiții în cercetări suplimentare și strategii de tratament personalizate.

Bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces la nivel mondial, ceea ce face ca diagnosticarea și evaluarea riscurilor să fie o prioritate majoră. Teoria predominantă a riscului de boli cardiovasculare este ipoteza lipidică, care presupune că creșterea apolipoproteinei B (ApoB) și a colesterolului lipoproteic cu densitate scăzută (LDL-C) sunt factori de risc semnificativi care ar trebui să fie țintele principale ale tratamentului. Cu toate acestea, această nouă cercetare pune sub semnul întrebării relevanța ipotezei lipidelor la persoanele sănătoase din punct de vedere metabolic ale căror niveluri de colesterol cresc ca răspuns la o dietă ketogenică cu conținut scăzut de carbohidrați - adesea adoptată pentru a aborda provocări semnificative de sănătate mentală sau fizică.

Pe măsură ce se acumulează dovezi privind eficacitatea reducerii terapeutice a carbohidraților pentru îmbunătățirea condițiilor cronice, de la diabet la boala inflamatorie intestinală la tulburarea bipolară, investigarea riscului cardiovascular al colesterolului ridicat indus de dietă devine din ce în ce mai critică. În ciuda efectelor benefice izbitoare care sunt observate în urma acestei terapii, adoptarea este adesea descurajată de medicii din cauza presupusului risc crescut de boli de inimă.

Studiul a investigat relația dintre LDL-C, ApoB și progresia plăcilor cardiace într-o subpopulație de persoane care adoptă diete sărace în carbohidrați și se încadrează în fenotipul LMHR. Acest profil metabolic unic include niveluri ridicate de LDL-C și ApoB, în ciuda unor niveluri de markeri metabolici altfel sănătoase, inclusiv trigliceride scăzute, HDL ridicate, tensiune arterială scăzută, rezistență scăzută la insulină și indice de masă corporală scăzut.

Cercetătorii nu au găsit nicio asociere între progresia plăcii și expunerea totală, modificările sau nivelurile inițiale de ApoB și LDL-C. Mai degrabă, sarcina inițială a plăcii a fost identificată ca cel mai puternic predictor al progresiei viitoare a plăcii. Aceste constatări sugerează că un nivel ridicat de colesterol nu este întotdeauna un marker al progresiei plăcilor cardiovasculare și că persoanele cu fenotip LMHR pot beneficia de imagistică cardiacă pentru a-și evalua în continuare riscul cardiovascular.

Constatările se bazează pe lucrările anterioare ale echipei de cercetare care demonstrează că persoanele LMHR au niveluri similare de placă coronariană cu un grup de comparație atent comparat cu niveluri normale de LDL, subliniind faptul că creșterile LDL induse de dieta ketogenică nu pot indica un risc mai mare de placă coronariană.

Cercetarea a fost co-liderată de autorul principal Dr. Matthew Budoff, MD, Investigator și director de program și director al CT cardiac și catedra de cardiologie preventivă la Institutul Lundquist pentru Inovare Biomedicală de la Harbor-UCLA Medical Center. Printre conducătorii studiului s-au numărat cercetătorii independenți Nick Norwitz, Ph.D., Dr. Adrian Soto-Mota, MD, și Dave Feldman, fondator al Citizen Science Foundation, care, în mod unic, a finanțat studiul prin crowdsourcing.

„Este important ca medicii, împreună cu publicul larg, să fie conștienți de faptul că abordările personalizate, bazate pe date, pentru evaluarea riscurilor ar trebui luate în considerare pe baza condițiilor individuale", a declarat Dr. Budoff, care este, de asemenea, profesor de medicină la David Geffen School of Medicine de la UCLA. „Existența acestui fenotip sugerează că markerii sau testele alternative ar trebui să fie utilizate pentru a stabili sănătatea metabolică în unele cazuri".

Studiul indică o nevoie clară de a extinde evaluarea riscului de boli cardiovasculare pentru a include o abordare personalizată care poate prioritiza imagistica cardiacă. Cercetătorii solicită, de asemenea, o abordare multidisciplinară deschisă pentru a înțelege mai bine riscul de boli de inimă al persoanelor cu fenotip LMHR, care se bazează adesea pe diete cu conținut scăzut de carbohidrați și ketogenice pentru a ține bolile cronice la distanță.

