Astăzi îți propunem o rețetă simplă, delicioasă și aromată de care o să te îndrăgostești. Tot ce trebuie să faci este să urmezi instucțiunile de mai jos, iar la final vei obține un desert identic cu cel pe care mama îl pregătea în copilărie.

INGREDIENTE:

500 gr. faina alba cernuta + 30 gr. pentru infainat masa de lucru;

100 gr. unt moale (nu topit);

50 gr. zahar brun

100 gr. smantana grasa (25%)

100 ml. lapte caldut

3 galbenusuri

25 gr. drojdie proaspata

1 lingurita rasa cu sare fina

1 lingurita cu zahar vanilat (facut in casa)

200-300 ml. ulei pentru prajit

zahar pudra pentru servit.

MOD DE PREPARARE:

Pentru inceput, pregatim toate ingredientele (sa fie la temperatura camerei). Intr-un vas adanc, cernem faina. Punem untul taiat cubulete si framantam usor.

Dizolvam drojdia in laptele caldut, impreuna cu o lingurita de zahar si una de faina. Omogenizam si lasam sa dospeasca.

Intr-un bol mic, amestecam si omogenizam galbenusurile, sarea, smantana, zaharul pudra vanilat si restul de zahar brun.

Facem o "fantana" in vasul cu faina si turnam cele doua compozitii. Amestecam cu mainile, mai usor la inceput, iar pe parcurs mai energic, pana formam un aluat fin, dens, frumos.

Daca aluatul vi se pare lipicios (depinde foarte mult de faina folosita), mai punem cateva prize de faina si / sau ulei pana se leaga si nu se mai lipeste de maini.

Framantam aluatul maxim 30 de minute, dupa care il lasam la dospit, intr-un loc cald, ferit de curent, pana isi dubleaza volumul.

Impartim aluatul in doua. Infainam suprafata de lucru (nu e un pas obligatoriu), intindem aluatul si incepem sa il decupam, in dreptunghiuri mai mici sau mai mari. In mijlocul dreptunghiurilor, facem cate o taietura mica si trecem un colt sau pe amandoua prin ea.

Intr-o tigaie (sau friteoza) incingem uleiul si punem "minciunele" la prajit, pe ambele parti, pana devin frumoase si aramii.

Le scoatem pe servete absorbante si apoi le servim calde sau reci, simple, pudrate, cu creme, frisca, dulceata, potrivit sursei.