Cum se distrează turiștii la Băile Herculane

Stațiunea este cunoscută pentru peisajele montane superbe care pot fi admirate în drumeții, dar și pentru centrele spa perfecte pentru cei care își doresc să se relaxeze.

„Suntem din Reșița, am venit astăzi la Herculane pentru că este ziua tatălui meu și am venit să-l sărbătorim, am venit puțin să ne bălăcim la soare.

Am venit aici pentru că este zonă muntoasă, totuși este mai răcoare.”, spun turiștii.

Pe parcursul șederii lor la Băile Herculane, turiștii pot participa la spectacole live cu artiști apreciați. Copiii se pot distra alături de animatorii profesioniști.

„E foarte frumos, atmosfera e foarte plăcută, aer curat ca la munte și ne simțim foarte bine. Înotând, plimbându-mă prin aer curat ca la munte, cam asta, cam astea sunt activitățile și îmi place foarte mult că e foarte curat Serile sunt foarte frumoase, chiar în seara asta am înțeles că e Ștefan Stan, o să fie un concert foarte frumos. Ne pregătesc surprize frumoase în fiecare seară aici.”, a completat un alt turist.

Unele hoteluri din stațiune ajung la un grad de ocupare de peste 95% în această perioadă.