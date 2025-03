După ce Biroul Electoral Central a respins candidatura lui Călin Georgescu, Curtea Constituțională a menținut decizia, punând capăt oricărei posibilități ca acesta să participe la alegerile prezidențiale. Mulți dintre cei care au fost prezenți acuză autoritățile că manipulează procesul electoral.

"Am venit dupa 8 zile din Anglia. Fata cea mijlocie nu-mi mai zicea tata, zicea <<nenea>>, si atunci n-am mai putut sa mai rezist, mi-a rupt in doua sufletul. Copilasii mei, dupa 8 luni, mi-au zis <<nenea>>, nu tata", a spus un roman.

Hotărârea definitivă a stârnit un val de indignare în rândul susținătorilor săi, care acuză că este o lovitură la adresa democrației. Zeci de mii de oameni s-au adunat din nou în fața Curții Constituționale, care au scandat pentru alegeri libere și corecte, considerând că respingerea candidaturii este un act abuziv.



"Am iesit in strada de 3 luni de zile, pentru ca m-am saturat de acest guvern corupt, ptentruca sistemul este corupt", spune un altul.



"Mama mea acasa, in Moldova, are 82 de ani. Ma asteapta, in fiecare zi spune sa vin acasa, dar eu trebuie sa stau. As vrea sa stau langa popor, langa romani", a declarat un protestatar.



Călin Georgescu a anunțat că va căuta în continuare soluții legale pentru a contesta deciziile autorităților, însă hotărârea CCR este finală și nu mai poate fi atacată.