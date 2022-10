Mihaela Bobîrnac s-a născut în România, în 1960. A iubit arta încă din copilărie, dar părinții au îndrumat-o spre altă carieră. Astăzi, este unul dintre cei mai mari artiști români, cu expoziții la Miami, New York și Paris.

În 1984, Mihaela Bobîrnac a absolvit facultatea de Instalații pentru Construcții și a exersat cariera până în 1998, când a emigrat în Oregon, S.U.A., împreună cu soțul și cei doi copii.

În 2014, a decis să-și urmeze pasiunea pentru artă. De atunci, frumosul i-a devenit a doua natură. A început cu bijuterii, aranjamente florale, ceramică, schițe și s-a oprit la pictură.

În 2018, a început să picteze într-o frenezie, de parcă făcea asta dintotdeauna.

În scurt timp, talentul de necontestat a stârnit atenția curatorilor și, astfel, picturile au început să-i fie expuse la nivel național și internațional.

Iată o parte din expozițiile la care a participat:

- Prima expoziție personală la Bacău, critic de artă Prof. Stanciu Aurel

- New York Art Expo

- Miami-Basel Art Festival

- Monaco International Yacht Show, reprezentată de curatorul Serge Gregorian Art Up CLOSE

- Carrousel du Louvre

- International Fine Art Cannes-Franța

- Art Basel Art Week-Elveția

- Castelul Hubertendorf, Palais Werdnl-Austria

- Munchen-Germania, reprezentată de PAKS Galleries International Viena Austria

- Palermo-Italia, reprezentată de curatorul Dr. Slvatore Russo și Francesco Saverio Russo

Arta Mihaelei Bobîrnac a fost publicată în:

- Art International Contemporary Magazine ianuarie/februarie 2021, cu lucrarea "Adeline"

- David Michelangelo International Prize, cu lucrarea "Adeline"

- Art International Contemporary Magasine, mai/iunie 2021, cu lucrarea "Tell Me Something"

- Art International Contemporary Magasine, septembrie/octombrie 2021, cu lucrarea "Blue Dreams"

- Spotlight Magazine, cu lucrarea "Peek A Boo" ediția no.26

- Ambassador of Art 2021 International Prize cu lucrarea "Tell Me Something"

- First Art Palermo International Biennial septembrie 2021, cu lucrarea "Blue Dreams"

Expoziții individuale locale:

- Gresham Art Festival, organizat de municipalitatea locală Gresam Oregon 2019

- Comunity Expo, organizată de Camera de Comerț din Beaverton Oregon 2022

- Membru la Arta Vita, cu expunere online

Artă Murală:

- Wall Dogs Northwest Mural Fest August 2022 The Dalles Oregon.

Proiecte viitoare:

- KOMAK Art Show, noiembrie 5-6 și 12-13, 2022

- The Best Modern And Contemporary Artist London Price, decembrie 2022

- Organizare expoziție de artă prin Camera de Comerț și Industrie Beaverton, aprilie 2023

Mihaela Bobîrnac este membru al Asociației Artiștilor din Oregon, S.U.A. Arta ei poate fi văzută pe Facebook, la Ela's Art And Design.