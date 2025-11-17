Metoda lui a ieșit la iveală în urma declarațiilor lui Roman Korenev, șeful serviciului de executori judecătorești din Tyumen, responsabil pentru recuperarea acestor datorii.

Relatarea oficială despre cazul incredibil

Roman Korenev a povestit pentru publicația rusă 72.RU că bărbatul își modifica anual numele de familie și prenumele . El făcea acest lucru cu speranța că datoria se va pierde în acte și că poate evita urmărirea. După un an, revenea la numele inițial, iar apoi repeta procedura, convins că poate dispărea astfel din evidențele executorilor.

Revenirea la numele vechi și încercările repetate de ascundere

Nu este clar câți ani a reușit bărbatul să folosească acest sistem, însă eforturile lui au fost zadarnice. Autoritățile au explicat că, în momentul în care cineva își schimbă identitatea, oficiul de stare civilă transmite automat aceste informații executorilor, astfel că „debitorul nu poate evita plata pensiei alimentare în acest fel”, după cum a spus Roman Korenev. Practic, fiecare schimbare de nume era urmărită oficial, iar datoria rămânea înregistrată indiferent de identitatea adoptată temporar.

Cazuri extreme în încercarea de a scăpa de obligații

Reprezentanții executorilor judecătorești din Tyumen au mai relatat și alte episoade bizare întâlnite în activitatea lor, toate având același scop: evitarea datoriilor. Au amintit, de exemplu, situația unui bărbat care a pretins că suferă de agorafobie, sperând astfel să nu permită accesul executorilor în locuință. În realitate, investigațiile au arătat că acesta deținea două apartamente, iar unul era deja supus executării silite.

Comportamente extreme pentru a evita responsabilitățile familiale

Autoritățile au menționat că există oameni care recurg la metode și mai șocante decât schimbarea repetată a numelui. De-a lungul timpului, au existat cazuri de persoane care au încercat să își însceneze moartea pentru a scăpa de obligațiile financiare față de copii sau bărbați care au falsificat teste ADN pentru a evita orice formă de sprijin material. Aceste situații nu sunt frecvente, dar subliniază nivelul la care unii sunt dispuși să ajungă pentru a nu contribui la creșterea propriilor copii.

