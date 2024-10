Oana Roman afirmă că Marius Elisei nu își caută deloc fiica și nu își asumă responsabilitatea de tată. În ultimii trei ani, el nu a plătit pensie alimentară pentru cea mică, ceea ce a determinat-o pe vedetă să-l execute silit, reușind în final să recupereze banii.

„(..)El nu o caută așa cum ar trebui. Este același răspuns pe care îl dau de un an și jumătate. Nu s-a schimbat absolut nimic. Singurul lucru care s-a schimbat este că i-am cerut să plătească pensia alimentară modică pe care i-o datorează Isabelei. Și pentru că nu mi-a răspuns absolut deloc la niciunul din mesajele pe care i le-am dat pe mail, am hotărât să rezolv lucrurile pe cale legală.

Leguma din Uzbekistan care face furori în România. Pe lângă proprietățile culinare, poate fi folosită ca burete în bucătărie

Lucru pe care l-am și făcut. Și, pentru că acordul parental ține loc de titlu executoriu, am apelat la un executor judecătoresc care a rezolvat problema și am reușit să recuperez banii, adică toată pensia alimentară a Isabelei pe ultimii trei ani. Sunt foarte mulțumită că am făcut lucrul acesta pentru că sunt niște bani cu care eu îi voi plăti Isabelei școala, îi voi plăti niște activități, așa cum ar fi fost normal să se întâmple de bună voie. Nu s-a întâmplat de bună voie, s-a întâmplat obligat”, a mărturisit Oana Roman pentru Viva.

De asemenea, Oana Roman a dezvăluit că fostului ei partener i s-a pus poprire și sechestru pe toate bunurile.

„Nu s-au găsit bani, dar a fost obligat să-i plătească, pentru că i s-a pus poprire și sechestru pe tot ce are. Executorul s-a ocupat. Nu a fost nevoie de avocat și îmi pare rău că s-a ajuns aici, dar dacă nu s-a putut altfel, a trebuit să-l oblig să-și îndeplinească obligațiile pentru care a semnat la notar. Referitor la bani, sunt doar 500 de lei pe lună, dar înmulțit cu trei ani a fost o sumă din care pot să îi plătesc anumite lucruri”, a mai adăugat fosta parteneră a lui Marius Elisei.

Produsul banal care inversează simptomele îmbătrânirii premature, descoperit de un studiu. Este ieftin și se găsește în orice farmacie