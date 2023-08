In esenta, această înșelătorie se desfasoara astfel: te duci la cumparaturi intr-un hipermarket sau magazin si te asezi la coada la casa. În timp ce astepti sa iti pui produsele pe banda, un individ se aseaza in spatele tau sau in fata ta. Dintr-o data, individul se mișcă și lasa sa ii cada telefonul si acesta se sparge. Individul incepe sa acuze ca l-ai impins si ca astfel i-ai distrus telefonul.

In jurul lui apar cativa complici care ii sustin teoria. Intr-un timp foarte scurt, acest grup de indivizi va incerca sa iti ia bani pentru a sustine ca ai distrus telefonul, prin metode de intimidare. Este important sa nu cedam la astfel de presiuni si sa evitam sa facem orice plati catre acesti indivizi.

Aceasta metoda poate fi extrem de eficienta in special pentru acei escroci care stiu cum sa judece situatia, formand un discurs perfect, care sa-i permita sa manipuleze oamenii cu usurinta. De obicei, acesta va alege o persoana care pare vulnerabila sau ocupata. Cele mai multe victime cad in aceasta capcana din cauza faptului ca nu se asteapta ca un asemenea lucru sa li se intample.

Acest tip de inselaciune este intalnit, in special, in zone cu densitate mare de oameni, cum ar fi zonele comerciale sau centrele oraselor, unde exista un flux mare de persoane care circula in cautare de produse.

