"Dacă ieri și azi noapte instabilitatea s-a manifestat în mare parte a țări, astăzi s-a deplasat deasupra regiunilor estice", a afirmat Florina Georgescu, arătând că de noile avertizări vizează partea de est și sud-est a țării, mai exact Dobrogea, jumătatea estică a Munteniei și cea sudică a Moldovei, precum și Carpații de Curbură. În aceste regiuni, spune meteorologul, sunt de așteptate pe parcurs zilei de astăzi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și grindină. Intensificările vânt pot lua, pe alocuri, și aspect de vijelie. Toate aceste fenomene se vor restrânge pe parcursul nopții către zona Munteniei, Moldovei, dar și la munte.

Întrebată dacă, pe lângă fenomele meteo extreme, vijelii și grindină, valurile acestea de caldura care vin în România ne pot băga în situația fenomenelor meteo extreme precum secete grave, incendii etc., pe care le vedem zilele acestea în țări precum Grecia, Turcia și alte țări europene, Florina Georgescu a răspuns:

"Valurile de căldură cu intensitate mare intră în categoria fenomenelor meteo extreme. Am avut și noi un stfel de val foarte persistent. A durat două săptămâni. Să zicem că noi am scăpat pentru că ne-a aflat la extremitatea nordică a acestuia. Chiar dacă nu am avut incendii că în Grecia, am avut parte de disconfort termic accentuat. Precipitațiile au fost bune, în sol există încă un aport de apă. În următoarele două săptămâni nu vor fi precipitații, așa că nu e exclus că seceta să se instalez. Spre sfârșitul lui august, începutul lui septembrie vor fi precipitații".

Întrebată cum va fi vremea la mare și la munte în acest weekend, după ce expiră codurile de vreme rea, meteorologul a spus că începând de mâine urmează 2-3 zile cu vreme "mai bună că aspect, așa că putem spune că putem merge și la munte și la mare". Temperaturile nu vor fi atât de ridicate, încât să ne ducă la valori de 40 de garde, așa cum s-a întâmplat zilele trecute.

"Luni e posibil că temperaturile să urece iar la 38, 39 de grade, dar nu și la munte", a explicat expertul.

Cât privește evoluția vremii în luna august, Florina Georgescu a arătat că este posibil ca precipitațiile să se întoarcă și temperaturile să scadă după jumătatea acestei luni și mai ales la finalul ei.

"Nu este ceva nefiresc. Pe de altă parte, luna septembrie în ultimii ani a fost una extrem de agreabilă, cu temeperaturi ce ne duc cu gândul la vara, și nu e exclus că acest lucru să se întâmple și anul acesta", a afirmat directorul executiv al ANM.