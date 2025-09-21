Cerul va fi mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în Banat, cu rafale în general de 40...50 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 22 de grade pe litoral şi 32 de grade în Banat şi sud-vestul Olteniei. Dimineaţa, pe alocuri, se va forma ceaţã.



În capitala, Vremea va fi frumoasã, iar dupã-amiazã şi caldã pentru aceastã datã. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 28...29 de grade.



La munte, Vremea se va menţine frumoasã. Cerul va fi mai mult senin şi vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare în Munţii Banatului, iar în a doua parte a intervalului îndeosebi pe crestele Carpaţilor Meridionali, cu rafale în general de 45...55 km/h. Valorile termice se vor situa cu mult peste cele specifice perioadei, caracterizând o vreme caldã îndeosebi în orele amiezii.



Pe litoral, Vremea va fi predominant frumoasã şi caldã. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat cu uşoare intensificãri ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 şi 25 de grade, iar cele minime între 16 şi 18 grade. Noaptea, vor fi condiţii de ceaţã. Temperatura apei mãrii va avea valori de 19...20 de grade.