Într-un context în care siguranța jobului și veniturile stabile contează tot mai mult, meseria de electrician începe să fie privită ca o alternativă serioasă la studiile universitare tradiționale.

Elevii schimbă direcția: de la teorie la meserii practice

Tot mai mulți tineri aleg să renunțe la traseul clasic și să se orienteze către învățământul profesional.

Pentru alți tineri, alegerea vine firesc, mai ales atunci când provin din familii în care această meserie a fost transmisă din generație în generație, iar continuarea tradiției devine o opțiune naturală.

Companiile intră în joc: își formează singure viitorii angajați

Creșterea interesului pentru această meserie se vede clar și în sistemul de învățământ dual, unde numărul locurilor disponibile pentru specializarea de electrician a crescut constant, cu aproximativ 200–300 în fiecare an.

Unitățile de învățământ, în parteneriat cu mediul privat, oferă elevilor șansa de a învăța direct în companii, unde aceștia capătă experiență practică încă din timpul școlii. Strategia firmelor este clară: își pregătesc viitorii angajați exact după cerințele pieței și le oferă oportunități reale de angajare imediat după absolvire.

Val de reconversii: inclusiv IT-iștii schimbă macazul

Fenomenul nu îi vizează doar pe elevi. Din ce în ce mai mulți adulți aleg să se reprofileze, iar cursurile de calificare pentru electricieni sunt ocupate cu luni înainte.

Participanții provin din domenii diverse, inclusiv din zona IT, unde incertitudinile legate de automatizare și inteligența artificială îi determină pe unii specialiști să caute o meserie practică, mai greu de înlocuit.

Programele de formare durează aproximativ 180 de ore și acoperă toate etapele esențiale ale meseriei, de la execuție până la verificare și punere în funcțiune.

Banii fac diferența: cât poate câștiga un electrician

Unul dintre cele mai importante motive pentru care această meserie devine tot mai atractivă este nivelul veniturilor. Deși debutul poate începe cu salarii apropiate de minimul pe economie, evoluția este rapidă.

În funcție de experiență și specializare, un electrician poate ajunge la venituri lunare de 10.000–15.000 de lei. Pe platformele de recrutare, ofertele pornesc de la aproximativ 1.000 de euro și pot depăși pragul de 3.000 de euro.

În plus, mulți dintre cei care activează în domeniu aleg să lucreze și pe cont propriu, ceea ce le permite să își crească semnificativ veniturile prin proiecte independente.

