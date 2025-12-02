"Ceea ce s-a întâmplat de atunci și până acum arată că România și-a pierdut drumul, românii au pierdut hățurile țării, pentru că țara a fost luată de unii pe persoană fizică. Spun lucrul ăsta de foarte mulți ani de zile, încurajați, bineînțeles – s-a dovedit apoi – de cei de la Bruxelles, de cei de la Paris, pentru că au venit nenumărate instituții și le-au dat curaj. Au luat această decizie, din punctul meu de vedere, inexplicabilă, nejustificabilă și nu au nicio scuză pentru lovitura de stat pe care au dat-o", a afirmat Anca Alexandrescu, într-un amplu interviu cu Ion Cristoiu.

Interviul integral poate fi urmarit aici.