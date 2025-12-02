Mesajul tranșant transmis de Anca Alexandrescu, la un an de la anularea alegerilor: „Liderii de la Bruxelles erau speriați de suveraniști” – VIDEO

Anca Alexandrescu și Ion Cristoiu
Anca Alexandrescu aruncă bomba la un an de la anularea alegerilor prezidențiale. Într-un interviu cu analistul Realitatea Plus, Ion Cristoiu, candidata independentă în cursa pentru primăria Capitalei a afirmat că Nicușor Dan știe că nu a fost vorba de interferențe rusești în cursa pentru Cotroceni, acesta fiind motivul pentru care se eschivează când e întrebat de desecretizarea ședinței CSAT. Totodată, Anca Alexandrescu a vorbit și despre planurile sale după ce se va instala la primăria Capitalei. 

"Ceea ce s-a întâmplat de atunci și până acum arată că România și-a pierdut drumul, românii au pierdut hățurile țării, pentru că țara a fost luată de unii pe persoană fizică. Spun lucrul ăsta de foarte mulți ani de zile, încurajați, bineînțeles – s-a dovedit apoi – de cei de la Bruxelles, de cei de la Paris, pentru că au venit nenumărate instituții și le-au dat curaj. Au luat această decizie, din punctul meu de vedere, inexplicabilă, nejustificabilă și nu au nicio scuză pentru lovitura de stat pe care au dat-o", a afirmat Anca Alexandrescu, într-un amplu interviu cu Ion Cristoiu.

