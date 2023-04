Bărbatul, care este tatăl a doi copii, a simțit durerea părinților fetiței și a admis că a plâns. Mesajul polițistului a fost postat pe Facebook de Daniel Zontea, purtătorul de cuvânt al IJP Brașov.

"Băi, oameni buni, eu nu mai pot!

Am ajuns acasă, după serviciu, și-am plâns. Am plâns ca un copil.

Nu sunt așa de fel, dar mă confesez vouă, căci nu mai pot.

Am așteptat alături de părinți să se trezească din comă, dar nu s-a întâmplat.

Sunt tată a doi copii și-am plâns pentru un copil pe care nici măcar nu-l cunoșteam. M-am văzut, din polițist, șoferul acelei mașini avariate și m-am gândit la ai mei", a scris polițistul pe un grup intern, conform purtătorului de cuvânt IPJ Brașov.

Oficialul poliției brașovene vrea să atragă atenția cu privire la faptul că în fiecare copiii cad victime accidentelor rutiere pe șoselele României:

„De ce am ales să vă scriu atât de târziu, atât de trist și-n zi de Paște?

Pentru că în fiecare zi mor copii accidentați din vina noastră, a adulților.

Nu este aleasă o zi, o oră sau un moment anume. Pur și simplu, prin neglijența noastră facem să se întâmple.

Fotografia este una reușită. Poate doar elicopterul SMURD n-ar trebui să fie în cadru, dar n-am ce-i face. Nu-l pot exclude.

Acum, în drumul vostru către mare, veți mai zări o cruce.

Știu sigur că nu veți opri pentru a vedea ce scrie, de aceea vă spun că o fetiță, de 10 ani, a văzut pentru ultima oară în scurta-i viață un lan de rapiță înflorit,” a scris purtătorul de cuvânt IPJ Brașov pe Facebook.