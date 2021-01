Mesajul Papei Francisc de Anul Nou: "Pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet"

"Nu contează câte persoane cunoaştem, dacă nu ne putem îngriji de ele. Anul acesta, în timp ce aşteptăm o recuperare şi noi tratamente, să nu uităm de grija faţă de ceilalţi. Pentru că, pe lângă un vaccin pentru corp, avem nevoie de un vaccin pentru suflet, care înseamnă grija faţă de ceilalţi. Va fi un an bun dacă ne îngrijim unii de alţii, aşa cum Fecioara Maria are grijă de noi", a spus papa.



Aceste cuvinte ale papei Francisc au fost citite în omilia oficiată de cardinalul Pietro Parolin, în cadrul liturghiei de Anul Nou dedicată Fecioarei Maria, care este celebrată în fiecare an de Vatican în ziua de 1 ianaurie.



Papa Francisc urma să oficieze această slujbă, precum şi cea de joi 31 decembrie, însă o criză de sciatică l-a împiedicat să participe la cele două liturghii.